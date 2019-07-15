شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التانجو يعلن تشكيلة بطولة نيوم الشاطئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف اتحاد الأرجنتين لكرة القدم قائمة منتخبها لكرة القدم الشاطئية، التي ستشارك في بطولة كأس نيوم بيتش الدولية لكرة القدم المقرر انطلاقها بعد غدٍ الأربعاء في نيوم وتستمر حتى السبت المقبل، إذ تم اختيار ١٠ لاعبين لهذه المهمة هم: سيباستيان غوميز بولاتي (ديبورتيفو) لوكاس ميديرو (أكاسوسو) إيمانويل دي سوسا (هوراكان) مارتن بيريا ( روزاريو) لياندرو مارينو (أكاسوسو) لوكاس بونزيتي (روزاريو) إميليانو هولميديلا (هوراكان) مانويل بوردون (أكاسوسو) لوتارو بينادوتشي (أكاسوسو) ماريانو مانسيلا (هوراكان)،حيث سيواجه المنتخب الأرجنتين منتخبي الامارات وإنجلترا ضمن مباريات المجموعة الثانية، في حين سيلعب في المجموعة الأولى منتخبات

كشف اتحاد الأرجنتين لكرة القدم قائمة منتخبها لكرة القدم الشاطئية، التي ستشارك في بطولة كأس نيوم بيتش الدولية لكرة القدم المقرر انطلاقها بعد غدٍ الأربعاء في نيوم وتستمر حتى السبت المقبل، إذ تم اختيار ١٠ لاعبين لهذه المهمة هم: سيباستيان غوميز بولاتي (ديبورتيفو) لوكاس ميديرو (أكاسوسو) إيمانويل دي سوسا (هوراكان) مارتن بيريا ( روزاريو) لياندرو مارينو (أكاسوسو) لوكاس بونزيتي (روزاريو) إميليانو هولميديلا (هوراكان) مانويل بوردون (أكاسوسو) لوتارو بينادوتشي (أكاسوسو) ماريانو مانسيلا (هوراكان)،حيث سيواجه المنتخب الأرجنتين منتخبي الامارات وإنجلترا ضمن مباريات المجموعة الثانية، في حين سيلعب في المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب التانجو يعلن تشكيلة بطولة نيوم الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.