رحلة سياحية لوسائل إعلام أمم أفريقيا 2019 إلى المتحف المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى زيارة سياحية فى العاشرة و النصف صباح اليوم الإثنين إلى المتحف المصرى . ويتواجد فى مصر أكثر من وسيلة إعلامية عالمية ودولية لتغطية نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها الجمعة المقبلة باستاد القاهرة. Advertisements وكان منتخبات تونس و السنغال و الجزائر ونيجيريا قد وصلو للدور قبل النهائى لبطولة أمم أفريقيا التى شهدت مشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من مشاركة 16 فريق فى البطولات الأخيرة.

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