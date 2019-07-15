شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثنائى الإنتاج الحربى ينتظمان فى فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الاثنين الثنائى الغينى موسى دياورا والغانى وهاب أنان، لاعبا الإنتاج الحربى فى فترة إعداد فريقهم استعداداً للموسم الجديد.

وكان الثنائى قد تخلف عن فترة الإعداد التى انطلقت السبت الماضى، بعدما منحهم الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار راحة إضافية يومين.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.