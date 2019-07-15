النشرة الرياضية.. الجزائر تتأهل لنهائي الكان.. وبيراميدز يتعاقد مع هداف الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 14 يوليو.

محرز يفوز بجائزة رجل مباراة الجزائر ونيجيريا

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، رياض محرز لاعب منتخب الجزائر كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

السنغال يفقد جهود كوليبالي في نهائي أمم أفريقيا

تعرض منتخب السنغال لضربة موجعة قبل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأكد غياب مدافعه كاليدو كوليبالي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة تونس بالدور نصف النهائي للبطولة .

الصفقة الأولى .. بيراميدز يتعاقد رسمياً مع هداف الدوري المصري (صورة)

تعاقد نادي بيراميدز رسميا مع أحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب والمنتخب الوطني للانضمام الي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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محرز يقود الجزائر لنهائي كأس الأمم الأفريقية بهدف قاتل في نيجيريا

تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف، في لقاء نصف نهائي البطولة.

بالفيديو.. ساسي يضيع الحلم التونسي.. السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ضمن المنتخب السنغالي مقعدًا في المباراة النهائية بمسابقة كأس أمم أفريقيا عقب الفوز على المنتخب التونسي (1-0) في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الدفاع الجوي".

أديداس تمنح الجزائر 100 ألف يورو مكافأة على الأداء الجيد

كشف تقرير اخباري أن شركة أديداس للأدوات والملابس الرياضية قررت صرف مكافاة لمنتخب الجزائر لكرة القدم، على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الجمعة المقبل بالقاهرة.

الزمالك يوافق على انتقال 3 لاعبين إلى الاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال الثلاثي إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.