رسميًا.. شيلونجو يوقع لنادي الإسماعيلي ثلاثة مواسم

نجح مسئولو الإسماعيلى في ضم اللاعب الناميبي بنسون شيلونجو بصفة رسمية والحصول على خدماته نهائيا عبر تفعيل بند الشراء من نادى سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

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ووقع اللاعب الذى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة ، بناء على رغبة من الجهاز الفنى

وذلك بعد تقديمه مستوى جيد خلال الاعارة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق ببرنامج الاعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده ضمن منافسات النسخة الجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر.

