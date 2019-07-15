رياضة | ماذا قال نجوم تونس عقب الخسارة من السغال؟.. ساسي يعتذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال نجوم تونس عقب الخسارة من السغال؟.. ساسي يعتذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر فرجاني ساسي نجم تونس، لشعب بلاد عقب الخسارة من السنغال بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.



وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"كانت مباراة ممتازة ووصلنا لهذا الدور بأقل أخطاء والتوفيق لم يحالفنا أمام السنغال".



وأضاف : "كنا نرغب في إسعاد الشعب التونسي والوصول للنهائي".



واختتم ساسي تصريحاته قائلاً :"لعبنا 5 مباريات وقدمنا أفضل ما لدينا ونعتذر للشعب التونسي".



مرياح : نطمح للفوز بالمركز الثالث



صرح ياسين مرياح نجم تونس بأنهم يطمحون للفوز بالمركز الثالث عقب الخسارة من السنغال بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

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وقال مرياح في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"سوء الحظ لازمنا اليوم وتسبب في خروجنا ونطمح للفوز بالمركز الثالث".



بن شريفية : نتحمل الهزيمة أمام السنغال وهدفنا المركز الثالث



حمل معز بن شريفية حارس مرمى تونس زملاؤه في المنتخب مسئولية الخسارة من السنغال بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقال بن شريفية في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"قدمنا مباراة جيدة والفريق يتحمل الهزيمة أمام السنغال".

واختتم بن شريفية تصريحاته قائلاً :"السنغال فريق قوي ويضم لاعبين مميزين ونطمح للفوز بالمركز الثالث".