رياضة | "الأجنبي يخسر".. بلماضي وسيسيه ينتصران للمدربين الوطنيين في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأجنبي يخسر".. بلماضي وسيسيه ينتصران للمدربين الوطنيين في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتصر الثنائي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وآليو سيسيه مدرب السنغال، للمدربين الوطنيين في بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما استطاع الثنائي قيادة منتخبات بلادهما لنهائي البطولة القارية المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

منتخب الجزائر تأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا بقيادة "بلماضي" بعدما تخطي عقبة منتخب نيجيريا بقيادة ألمانية للمدرب العجوز "جيرنو روهر" بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في لقاء نصف نهائي البطولة، بينما أطاح منتخب السنغال بقيادة "سيسيه" بالمنتخب التونسي بقيادة الفرنسي "آلان جيريس" بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل.

وشارك في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، 24 مدربًا، منهم 10 مدربين وطنيين لمنتخبات (الجزائر - السنغال - كوت ديفوار - مالي - الكونغو الديمقراطية - غانا - زيمبابوي - ناميبيا - بوروندي - غينيا بيساو)، و14 مدربًا أجنبيًا منهم 7 مدربين فرنسيين لمنتخبات (المغرب - تونس - مدغشقر - أوغندا - كينيا - موريتانيا- بنين - مصر - نيجيريا - الكاميرون - غينيا - أنجولا - جنوب إفريقيا - تنزانيا).

وتفوق الثنائي "بلماضي" و"أليو سيسيه" على العديد من الأسماء اللامعة في عالم التدريب من المدربين الأجانب خلال مشوارهما بالبطولة الإفريقية هذا العام، مثل الفرنسي سيباستيان مينييه، والبلجيكي بول بوت والألماني جيرونو روهر، والفرنسي ديسابر، وميشيل دوساييه، وآلان جيريس، كما تقابل الثنائي وجهًا لوجه في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الجزائر 1-0.

ماذا قدم "بلماضي" و "سيسيه" في أمم إفريقيا 2019؟

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- جمال بلماضي:

قاد منتخب الجزائر في 6 مباريات، حقق 3 انتصارات في دور المجموعات علي منتخبات تنزانيا، كينيا، السنغال، وسجل لاعبوه 6 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف، أما في دور الـ16 اصطدم بمنتخب غينيا وفاز 3-0، ثم تخطي عقبة منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1، قبل أن يقود ثعالب الصحراء للإطاحة بالمنتخب النيجيري خارج البطولة من الدور نصف النهائي بعد الفوز عليه 2-1.

- أليو سيسيه:

قاد منتخب السنغال في 6 مباريات، فاز على تنزانيا وكينيا وخسر من الجزائر، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف، وتجاوز أوغندا في دور الـ16 بالفوز عليه بهدف دون مقابل، قبل أن يقود السنغال لإقصاء منتخب بنين من دور الثمانية بعد الفوز عليه 1-0، وبنفس النتيجة أطاح بالمنتخب التونسي من الدور نصف النهائي.

** يا تري بعد وصول البطولة الإفريقية للمحطة الأخيرة، من يستطيع حسم الصراع في المباراة النهائية بين "بلماضي" و"سيسيه" ويقود منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام؟