شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي: أعد شعب الجزائر بإسعادهم.. لكن لا أعدهم بحصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وقال: «أعد شعب الجزائر أنني سأفعل كل شيء من أجل إسعادهم، لكنني لا أعدهم بحصد اللقب لأنني لا أملكه».

وتأهل المنتخب الجزائري للنهائي عقب الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بنصف نهائي البطولة على استاد القاهرة، ليضمن الخضر خوض النهائي لأول مرة منذ 29 عاما.

وقال بلماضي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بسبب قوة نيجيريا من جانب وإرهاق لاعبي فريقي بسبب خوض المباراة عقب أيام قليلة من مباراة كوت ديفوار القوية في ربع النهائي من جانب آخر».

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وأضاف: «قدمنا»شوط أول«ممتازا كنا أكثر شراسة وفي الشوط الثاني أداء اللاعبين تراجع قليلا بسبب الإرهاق، لكننا تمساكنا مجددا وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحققنا الانتصار في الوقت القاتل».

وقال: «تجاهل اللاعبون ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، وحاربوا حتى الدقيقة الأخيرة لقتل المباراة وهذا الذي وصلنا له في النهاية»، مضيفا: «درسنا منتخب نيجيريا جيدا، وعلمنا أنه يعتمد بشكل كبير على سرعة أحمد موسى، وتمكنا من إيقاف خطورته بشكل كبير وهذا ساعدنا على الانتصار في النهاية».

وعن تأهل منتخبي الجزائر والسنغال لنهائي أفريقيا بمدربين وطنيين، أكد بلماضي: «هذه رسالة للعاملين على الكرة في بلادنا، أن المدرب الوطني الشاب لديه القدرة على تقديم كرة قدم مميزة وصناعة التاريخ. أنا أعلم اليو سيسيه مدرب االسنغال جيدا هو رائع الفارق بيني وبينه أنه يعمل مع السنغال منذ 4 سنوات ويبلي بلاء حسنا معهم».

وعن احتساب ركلة جزاء نيجيريا ضد فريقه باستخدام تقنية «فار»، قال بلماضي: «لا أستطيع التعليق على ذلك لأنني لا أعلم كل قواعد فار».