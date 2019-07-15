شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخ البطولة.. الجزائر والسنغال يتواجهان في نهائي أمم افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال منتخبا السنغال والجزائر بطاقتي التأهل إلى نهائي النسخة الـ32 من بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم التي انطلقت على أرض مصر في الحادي والعشرين من شهر يونيو الماضي بمشاركة 24 منتخبا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويعد نهائي النسخة الحالية هو الأول بين منتخبي السنغال والجزائر في تاريخ البطولة القارية.

ووصل أسود التيرانجا ومحاربو الصحراء إلى المحطة الأخيرة بعد فوزهما اليوم في نصف النهائي على منتخبي تونس ونيجيريا على الترتيب، حيث فاز اسود التيرانجا على نسور قرطاج بهدف دون رد عن طريق النيران الصديقة، بهدف سجله التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 انتهت عليه مباراة المنتخبين التي اقيمت في استاد الدفاع الجوي، بعدما امتدت للأشواط الاضافية بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل السلبي (0-0) ليتأهل السنغاليون إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخ البطولة الافريقية، بينما فاز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا 2-1 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي ليصل الجزائريون إلى المحطة الأخيرة للمرة الثالثة في تاريخ محاربي الصحراء.

Advertisements

وتقدم الجزائريون أولا عن طريق النيران الصديقة بهدف سجله النيجيري وليام إيكونغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وتعادل نسور نيجيريا عن طريق أوديون إيجالو من ضربة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يسجل رياض محرز هدف الفوز والتأهل لمحاربي الصحراء في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء المنتخب النيجيري.

وشهدت مباراة تونس والسنغال ضياع ركلتي جزاء، الأولى اضاعها التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 75، والثانية أضاعها السنغالي هنري سايفت في الدقيقة 81.

وسيلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في الساعة التاسعة مساء الاربعاء القادم في استاد السلام لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي اسود التيرانجا مع محاربي الصحراء على الكأس القارية في التوقيت نفسه من مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن التقى منتخبا الجزائر والسنغال في دور المجموعات للنسخة الحالية وتغلب الجزائريون بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

يذكر أن المنتخب الجزائري حصد لقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة في تاريخه، وذلك قبل 29 عاما (في عام 1990) مع جيل كان من أبرز نجومه رابح ماجر وجمال مناد، وسيكون رياض محرز ورفاقه على موعد هذه المرة مع فرصة لتكرار هذا الإنجاز في نهائيات «مصر 2019»، بينما لم يحقق منتخب السنغال اللقب من قبل رغم تأهله إلى نهائيات أمم افريقيا 13 مرة، أبرزها بطولة 2002 التي استضافتها مالى حينما حل اسود التيرانجا في مركز الوصافة.