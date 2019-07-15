مانشستر سيتي يهنئ محرز بوصول الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا

وجه نادى مانشستر سيتى الإنجليزى التهنئة لرياض محرز لاعب الفريق وقائد المنتخب الجزائرى، بعد التأهل إلى نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا المُقامة حاليًا فى مصر.

وتأهل منتخب الجزائر إلى نهائى كأس أمم إفريقيا 2019، بالفوز 2-1 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، فى نصف نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر.

وكتب الحساب الرسمى لمانشستر سيتى عبر موقع تويتر: "محرز يسجل هدف الفوز للجزائر فى الوقت المحتسب بدلَا من الضائع ويقود المنتخب إلى النهائى، إنه مذهل".

وحصد النجم الجزائري رياض محرز، جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا، حيث سجل هدف الفوز في الوقت الضائع .

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ويلعب منتخب الجزائر أمام نظيره السنغالي الجمعة المقبل في النهائي على ستاد القاهرة، بعدما نجح منتخب أسود التيرانجا في الفوز على تونس بهدف نظيف.

منتخب الجزائر سيلعب نهائي كأس أفريقيا للمرة الثالثة، بعد 1980 (خسارة 0-3 من نيجيريا) و 1990 (فوز 1-0 على نيجيريا).

منتخب السنغال وصل إلى نهائي كأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فعلها في 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح .