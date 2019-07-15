شكرا لقرائتكم خبر عن عرش أفريقيا يقترب من «محاربي الصحراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

قاد الجزائري رياض محرز منتخب بلاده للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 29 عاما، بعد فوز الجزائر على نيجيريا 2/1، بفضل هدفه في الثواني الأخيرة من مباراة الدور نصف النهائي أمس (الأحد) في القاهرة.

وتمكن «محاربو الصحراء» الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا بفضل هدف سجله مدافعها وليام إيكونغ خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، قبل أن تعادل بركلة جزاء لأوديون إيغهالو (د:72)، إلى أن صنع محرز الفرحة الجزائرية بهدف من ركلة حرة مباشرة في (د:90+5).

والتحق المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي الذي تفوق في وقت سابق على تونس 1/0، في الوقت الإضافي بهدف لديلان برون خطأ في مرمى فريقه. وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، الذي انتهى لصالح الجزائر 1/0.