هل يخطف «الزعيم» كمارا من العميد؟

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)دخل الهلال في منافسة مع الاتحاد، للظفر بخدمات لاعب القادسية هارون كمارا، بعد أن تلقت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل عرضا من قبل إدارة الهلال، يتضمن الحصول على خدمات المهاجم كمارا، وتنتظر الرد من قبل إدارة القادسية. وكان الاتحاد تقدم بعرض خلال الـ48 ساعة الماضية للقادسية لانتقال اللاعب كمارا، وينتظر الرد الرسمي من أجل حسم الصفقة لصالح العميد.
من جانبه، استغرب مصدر اتحادي ما حدث من إدارة القادسية التي وافقت مبدئيا على انتقال كمارا، وتبقت تفاصيل بسيطة من أجل إتمام الصفقة رسميا، مطالبا إدارة القادسية بالالتزام بالاتفاق الذي تم خلال اليومين الماضيين، بشأن حسم انتقال اللاعب لصفوف العميد، متمنيا عدم تكرار سيناريو رئيس التعاون محمد القاسم الذي لم يلتزم بالاتفاق مع الاتحاد، ومنح المهاجم عبدالفتاح آدم لصالح نادي النصر، رغم الاتفاق المسبق مع إدارة العميد.
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