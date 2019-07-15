شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشرقية يخطف 7 ميداليات في بطولة الدنمارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت بعثة نادي الشرقية لرياضة ذوي الإعاقة المعسكر التطويري لسباقات الجري لحالات الشلل الدماغي الشديد وبطولة الكأس، التي نظمتها الجمعية الدولية للشلل الدماغي للرياضات الترويحية CPISRA، في الفترة من 8 إلى 15 يوليو 2019 في منطقة فردكسبريجر بالدنمارك، وبلغت حصيلة الميداليات للمشاركة، ميداليتين ذهبيتين، و3 فضيات، وبرونزيتين، مع تسجيل اللاعبين وتصنيفهم دوليين.

وتواصلت إنجازات اللاعبين عبر حصاد اليوم الثالث في سباق 60م تصنيف RR2، إذ حقق يحيى عبدالله الشاجري الميدالية الذهبية، وخطف زميله علي محمد الصقر الميدالية الفضية، وفي سباق 60م تصنيف RR1 حقق حسام علي محنشي الميدالية البرونزية.

وكانت نتائج اليوم الثاني للبطولة أسفرت عن تحقيق اللاعب حسام علي محنشي الميدالية الفضية في سباق 40م تصنيف RR1، وتحقيق اللاعب نايف السهلي الميدالية البرونزية، وفي سباق 40م تصنيف RR2 حصد يحيى الشاجري الميدالية الذهبية، وعلي الصقر الميدالية الفضية.

من جهته، هنأ رئيس الوفد الدكتور خالد بن ناصر الجميعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الإنجازات غير المسبوقة لرياضة ذوي الإعاقة السعودية، كما قدم شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين في الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي على متابعته واهتمامه للوفد ومساهمته في رفع المعنويات.