«عزبة» البركة في معسكر الأهلي

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جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (بريدة) أصر لاعب الحزم سابقا المنتقل للنادي الأهلي نهاية الموسم الماضي خالد البركة على اصطحاب ما يسمى بـ«العزبة» الخاصة بالرحلات البرية، التي تحتوي على عدة عمل القهوة والشاي فى البر إلى معسكر الفريق الأهلاوي بالنمسا. وظهر اللاعب خالد في مقطع فيديو متداول على الإنترنت قام بتصويره أحد زملائه اللاعبين ومعه حقيبة تحتوي على دلال خاصة بالقهوة، وأباريق والهيل والمسمار والشاي، إضافة إلى التمر السكري والخلاص، وأحضر عزبته إلى المعسكر لإعداد القهوة والشاي لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهي من العادات المنتشرة لدى أهالي القصيم التي يحرصون عليها في كل صباح صغارا وكبارا.

أصر لاعب الحزم سابقا المنتقل للنادي الأهلي نهاية الموسم الماضي خالد البركة على اصطحاب ما يسمى بـ«العزبة» الخاصة بالرحلات البرية، التي تحتوي على عدة عمل القهوة والشاي فى البر إلى معسكر الفريق الأهلاوي بالنمسا. وظهر اللاعب خالد في مقطع فيديو متداول على الإنترنت قام بتصويره أحد زملائه اللاعبين ومعه حقيبة تحتوي على دلال خاصة بالقهوة، وأباريق والهيل والمسمار والشاي، إضافة إلى التمر السكري والخلاص، وأحضر عزبته إلى المعسكر لإعداد القهوة والشاي لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهي من العادات المنتشرة لدى أهالي القصيم التي يحرصون عليها في كل صباح صغارا وكبارا.

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