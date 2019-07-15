شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعتمد مشاركة الأندية خارجياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة محمد المنيع، اختيارات الأندية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة محمد المنيع، اختيارات الأندية السعودية للتمثيل الخارجي، إذ اختار الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة بطل الدوري الممتاز لكرة اليد تمثيل السعودية في البطولة الآسيوية للأندية التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 الـى 17 نوفمبر القادم، وسيشارك في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، والتي ستقام بمدينة عمان الأردنية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والوحدة أيضاً مستضيفا لبطولة أندية العالم (السوبر جلوب) التي يشارك بها فريق مضر وستقام في أواخر شهر أغسطس القادم في مدينة الدمام السعودية، أما نادي الخليج وصيف الدوري الممتاز اختار المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في تونس خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس 2020، وتم ترشيح مضر ثالث الدوري الممتاز للمشاركة في البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس والمقرر إقامتها في دولة الكويت مطلع شهر مارس 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يعتمد مشاركة الأندية خارجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.