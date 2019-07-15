شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يتوعد بإنهاء مسيرة كهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

اتجه نادى الزمالك للمحكمة الدولية الرياضية للحفاظ على حقوقه في اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا بعد هروبه وانضمامه لأحد الفرق التركية، وقرر نادي الزمالك ملاحقته إذ تواصل النادي مع محامٍ سويسري وإرفاق جميع المستندات التي تدينه تمهيداً لتقديم شكوى عاجلة لوقف ما يخطط له كهربا بالانضمام لفريق تركي لفترة قصيرة، واستخراج بطاقة دولية لحين الفصل في الشكوى المقدمة منه لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وطلب رئيس النادي من المحامي الخاص ضرورة تقديم الشكوى بشكل عاجل، والمطالبة بإيقاف اللاعب لمدة عام كامل، ودفعه تعويضاً مالياً كبيراً، وستضم شكوى النادي ضد اللاعب مستندات طلب انضمامه للتدريبات بعد عودة الفريق مرة أخرى، وانقطاعه عن التدريبات دون سبب، والتأكيد على أن القيمة المالية لعقده التي يرى أنها قليلة، ليست مجالاً لفسخ عقده، خاصة أنه موقع على هذه القيمة، والاستشهاد كذلك باتحاد الكرة الذي قام بتوثيق العقد بشكل قانوني.

وتوعد رئيس النادي بإنهاء مسيرة كهربا في الملاعب نهائياً، وشدد على أنه يعلم نية اللاعب فى الانتقال للأهلي خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذا لن يحدث إلا فى حالة رحيله من رئاسة نادى الزمالك، وأنه يعرف تماماً كيف يحصل على حقه تماماً مثل ما فعل قبل ذلك مع العديد من اللاعبين.