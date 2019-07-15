شكرا لقرائتكم خبر عن «رباع الأخضر» يتوج عالميا في الأثقال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق رباع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة طارق بالغيث المركز الرابع برفعه 90 كجم في منافسات وزن 72 كجم للشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الإعاقة الحركية بكازاخستان.

وحرمت الإصابة زميله ميسر العليمي من استكمال محاولاته المتبقية في منافسات وزن 49 كجم، ضمن منافسات البطولة التي تتواصل المشاركة السعودية فيها اليوم (الإثنين) بخوض الرباع أصيل هوساوي منافسات وزن 65 كجم.

وكان الرباع عبادة هوساوي افتتح المشاركة السعودية في البطولة بتحقيق المركز السادس في وزن 59 كجم للشباب برفعه 85 كجم.