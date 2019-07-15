شكرا لقرائتكم خبر عن بن نافل للشقردية: التعاقدات ليست سباق سرعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، رسالة للجماهير الهلالية بعد امتعاضها من التأخر في التعاقدات الأجنبية وغيرها، مؤكدا فيها بأن التعاقدات هي ليست سباق سرعة، ولا بد أن يكون هناك اطلاع كامل بأي لاعب ننوي التعاقد معه، وبالتنسيق مع الجهاز الفني وما يحتاجه الفريق من عناصر مؤثرة فنياً، مشيرا إلى أن التعاقدات ستكون في وقتها، لأن ‏التعاقدات في عالم كرة القدم تأخذ وقتا تفرضه المفاوضات، بالإضافة إلى أن الإدارة تسعى دائماً للحفاظ على حقوق نادي الهلال، مضيفا بأن التعاقد الأخير مع اللاعب الكوري سو يدل على أن الجهاز الفني يبحث عن اللاعب الذي يحتاجه الفريق.

وعلى صعيدٍ آخر، ظهر اللاعب الكوري المحترف الجديد بنادي الهلال سو، بالتدريبات الهلالية لأول مرة، وأبدى استعداداته التامة وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباريات التجريبية التي يخوضها الهلال في معسكره الإعدادي المقام في النمسا، معبرا عن سعادته بالانضمام لنادي الهلال، وسعيه مع زملائه لتحقيق البطولات، ‏وأضاف بأن اللاعب المحترف بنادي الهلال سابقاً كواك قد حدثه كثيرا عن الهلال وأنه نادٍ كبير ‏وأحد أفضل الأندية في آسيا، وأن شعبيته ليست على مستوى السعودية فقط، واختتم حديثه بقوله، ‏شاهدت العديد من مباريات الهلال والتي كان من ضمنها نهائي آسيا 2017 أمام فريق أوراوا الياباني.