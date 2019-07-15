شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال: «عموري» يغادر إلى الإمارات لاختبار موضع إصابته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي الهلال أن اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري» غادر في ساعة مبكرة اليوم (الاثنين) إلى الإمارات، وذلك لإجراء اختبارات طبية على موضع إصابته في «مركز فيفا الطبي» بمدينة دبي.

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وكان اللاعب «عموري» قد أنهى البارحة برنامجاً علاجياً لدى الطبيب «رامون كوجات» في مدينة برشلونة الإسبانية.

وفي السياق، يؤدي فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم تدريباته الاعتيادية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة لينز النمساوية، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

كما وصل المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى مقر إقامة الفريق في مدينة لينز، وذلك بعد أن أجرى فحوصاً طبية دورية.