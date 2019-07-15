شكرا لقرائتكم الزمالك: انتظروا لاعبين من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك صفقات أبرمتها القلعة البيضاء مع عدد من اللاعبين بفريق بيراميدز.
ويسعى نادى الزمالك لحسم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للرد على التعاقدات التى يبرمها النادى الأهلى حاليا.
وأكد مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه حصل على توقيع اللاعبين وينتظر أن يحسم القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتردد خلال الفترة الماضية عن حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز فيما وصلت المفاوضات مع عبد الله بكرى الى مرحلة متقدمة للانتقال الى النادى الاهلى.
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