شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف صفقة اليوم فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن هناك لاعب عربى سيتم الانتهاء اليوم من صفقة ضمه إلى قلعة ميت عقبة وذلك بعدما أعلن إن هناك مجموعة كبيرة من الصفقات الجيدة التى سيبرمها للفريق.

وعلم الخليج 365 إن اللاعب العربى المنتظر الإعلان عنه اليوم عقب الانتهاء من صفقته هو المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى الذى أنهى إعارته إلى لانس الفرنسى وعاد إلى الفريق السعودى.

يذكر أن إدارة الزمالك قررت بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه اليوم.