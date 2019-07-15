شكرا لقرائتكم مرتضى : الأهلى لو عايز محمد إبراهيم يبعت عرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه لا يمانع فى انتقال لاعبه محمد ابراهيم للغريم التقليدى نادى الزمالك. ويسعى نادى الزمالك لحسم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للرد على التعاقدات التى يبرمها النادى الأهلى حاليا. Advertisements وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "الأهلى لو عايز اللاعب يقدم عرض رسمى لشراءه"، فى اشارة لعدم ممانعته رحيل صانع ألعاب الفريق. وتلقى اللاعب الشاب عرضا من النادى الاسماعيلى الا انه تحفظ عليه ورفض الرحيل له على سبيل الاعارة أو البيع النهائى.

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