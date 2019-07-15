شكرا لقرائتكم رغم تصريحات مرتضى منصور.. محمد إبراهيم يتحفظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك موقفه من الانتقال إلى النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موافقته على رحيل محمد إبراهيم إلى النادى الإسماعيلى فى الوقت الذى أبدى فيه النادى هو الآخر رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. وأبدى اللاعب للمقربين منه رفضه النهائى الرحيل للنادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة.

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