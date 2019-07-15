شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 3 لاعبين وقعوا للزمالك ومعظمهم دوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حصول إدارة ناديه على توقيع 3 لاعبين معظمهم دوليين فى إشارة لمشاركتهم مع المنتخب الوطنى الأول فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن اللاعبين وقعوا بالفعل مع ناديه وأنه سيتم الاعلان الرسمى عن الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى نادى الزمالك لحسم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للرد على التعاقدات التى يبرمها النادى الأهلى حاليا.