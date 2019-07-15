شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يهزم فيدرر في نهائي تاريخي ويتوج بلقب ويمبلدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون، حارما السويسري روجيه فيدرر الثاني من إنجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند سلام، وذلك بالفوز عليه الأحد بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3).
ورفع ديوكوفيتش رصيده الى 5 ألقاب في البطولة الإنجليزية و16 في الغراند سلام بعدما أنقذ فرصتين في المجموعة الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر الذي يحتفل سبتمبر بميلاده الـ38، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام.
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