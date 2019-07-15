شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي يحسم مصير «عموري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصادر سعودية أن نادي الهلال طلب من عمر عبدالرحمن «عموري» إجراء مزيد من الفحوص الطبية لدى طبيب مختلف للتأكد من سلامته قبل تجديد عقده لموسم جديد.
وسافر عموري إلى مدينة برشلونة، حيث أجرى الفحوص الطبية المطلوبة.
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