السنغال تقصي تونس ب «النيران الصديقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتاجت السنغال إلى «النيران الصديقة» لتعبر عقبة منتخب تونس وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم بعد فوز منتخب «أسود تيرانجا» على «نسور قرطاج» بهدف نظيف سجله ديلان برون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 101 من الوقت الإضافي الذي لجأ إليه المنتخبان بعد التعادل في الوقت الأصلي صفر-صفر.

وقدم منتخب تونس مباراة كبيرة، وكان قريباً من التسجيل، وربما إنهاء المباراة لصالحه، لكن لاعبه فرجاني ساسي أهدر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة 75 برعونة شديدة، ثم سنحت ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 81 سددها هنري سايفت وصدها الحارس المعز ببراعة.