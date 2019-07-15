«الإنتر» يمنع إيكاردي من جولة قبل الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر نادي إنتر ميلان الإيطالي بياناً رسمياً أعلن فيه عودة مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمدينة ميلان من معسكر الفريق في لوزان السويسرية وورد في البيان: «إيكاردي سيعود لميلان من معسكر لوجانو بعد اتفاق ودي معه».

وكان مدرب الإنتر كونتي رفض مسبقاً بقاء المهاجم ضمن خطته للموسم المقبل وعودته لمنزله ستتيح تفاوضه على الإنتقال لفريق آخر. ويريد الإنتر بيع إيكاردي لتمويل صفقة لوكاكو من مانشستر يونايتد، فيما رفض سولسكاير مدرب النادي الإنجليزي حسم الأمر وقال: «سنرى ما سيحدث عند بدء الموسم، لا توجد أمامنا أي عروض لنفكر فيها».