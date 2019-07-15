قنواتنا تناقش مع «الآسيوي» بث بطولاته في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمعت لجنة الاتحاد الآسيوي للنقل التلفزيوني مع قنواتنا الرياضية في الدولة، أمس، في فندق أبراج الإمارات في دبي؛ لمناقشة عرض حقوق البث التلفزيوني، خلال الفترة 2021-2024 في دولة الإمارات.

Advertisements

وسيدرس العرض المقدم لقنواتنا، على أن يتم الرد عليه قبل 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسمياً عرض حقوق بث بطولاته في دولة الإمارات، على صعيد الأندية والمنتخبات، وأكد أن عملية البيع ستكون مفتوحة لشركات الإعلام والقنوات التي لديها القدرة على التشفير أو تقييد استقبال البث الخاص بها، بحيث تكون داخل حدود دولة الإمارات فقط.

ويحق لشركات الإعلام قانونياً التي ستحصل على هذه الحقوق، تشغيل خدمات التلفزيون أو توزيع المحتوى السمعي والبصري في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.