شكرا لقرائتكم خبر عن قنواتنا تناقش مع «الآسيوي» بث بطولاته في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
اجتمعت لجنة الاتحاد الآسيوي للنقل التلفزيوني مع قنواتنا الرياضية في الدولة، أمس، في فندق أبراج الإمارات في دبي؛ لمناقشة عرض حقوق البث التلفزيوني، خلال الفترة 2021-2024 في دولة الإمارات.
وسيدرس العرض المقدم لقنواتنا، على أن يتم الرد عليه قبل 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسمياً عرض حقوق بث بطولاته في دولة الإمارات، على صعيد الأندية والمنتخبات، وأكد أن عملية البيع ستكون مفتوحة لشركات الإعلام والقنوات التي لديها القدرة على التشفير أو تقييد استقبال البث الخاص بها، بحيث تكون داخل حدود دولة الإمارات فقط.
ويحق لشركات الإعلام قانونياً التي ستحصل على هذه الحقوق، تشغيل خدمات التلفزيون أو توزيع المحتوى السمعي والبصري في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر قنواتنا تناقش مع «الآسيوي» بث بطولاته في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.