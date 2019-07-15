شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يلتحق باليوفي.. وميسي يتنزه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفحص الطبي الروتيني في تورينو معقل ناديه يوفنتوس السبت تمهيداً لبدء استعدادات الفريق لجولة قبل الموسم، وباشر رونالدو ورفاقه التدريبات مع بطل إيطاليا، فيما نشر غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صوراً مع العائلة في نزهة بحرية على هامش إجازته التي تأخر في الاستمتاع بها بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا. وتهافت مشجعو يوفنتوس على نجوم الفريق وخصوصاً رونالدو للحصول على توقيعهم والتقاط صور معهم.

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