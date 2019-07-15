إنتاج مربط دبي يتألق ببطولة إستروهن لجمال الخيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مربط دبي للخيول العربية قيادته الذهبية لبطولات الموسم الخارجي، وذلك بتألقه في بطولة إستروهن الدولية لجمال الخيل العربية التي اختتمت أمس الأول بألمانيا، حيث اجتاح إنتاج مربط دبي من الخيول العربية الأصيلة منصة التتويج باحتلاله أغلب المراكز الأولى خلال المنافسات، ثم في النهائيات حيث أكد قوته النوعية بنيل إنتاجه ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وتمكن المهر الذهبي الجديد من إنتاج مربط دبي «دي شيماز» وهو من الفحل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» ومن الفرس «الولود ليدي فيرونيكا» من نيل المركز الأول والميدالية الذهبية وهي الثانية له بعد ذهبية بطولة مونتي فالكو الأخيرة التي نالها بإجماع الحكام، مؤكداً أنه رقم متميز جديد بين كوكبة الإنتاج المحلي للمربط. ولمع بريق بطلة بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية المهرة «دي شعلة» المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عندما تمكنت من التميز بالمركز الأول في المنافسات والتتويج بالذهب في ختام البطولة.

وتعد «دي شعلة» من أحدث وأجمل إنتاج مربط دبي من ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية العتيدة «إف تي شيلة».

ونال إنتاج مربط دبي المهر المملوك لمربط جي إيه إريبيان اليوناني المهر «دي إبن رشيم» وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «أنجيليكا» الميدالية الفضية خلف المهر «دي شيماز»، وتمكنت بطلة ويلز الدولية بالإجماع ملك مربط دبي المهرة «دي سينية» ابنة الفحل المتميز «إف إيه إل رشيم» والفرس «أميرة رويال» من إحراز الميدالية البرونزية مع لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة.

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وفي بطولة الأفراس تمكن إنتاج مربط دبي من اقتصاص الميدالية البرونزية بجدارة مع الفرس «دي خطافة» المملوكة لمربط الجواهر، وهي شقيقة الفحل الأممي «دي خطاف» وابنة الفحل العالمي «رويال كالرز» والفرس «دي جوان»، وكاد ملك مربط الجواهر إنتاج مربط دبي المهر «دي جاري بوليدورو إف سي» والفرس «جواندا أو إس» أن ينتزع الميدالية البرونزية خلف المهر «دي إبن رشيم» لولا فارق بسيط في معدل النقط رجح المهر «إي إل فالنتينو»، وحل «دي جاري» في المركز الرابع متبوعاً بالمهر «دي شام» ملك مربط دبي.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها إنتاج مربط دبي في بطولة إستروهن الدولية، وعلّق بقوله: «سعداء بالنتائج الجيدة التي حققها إنتاج مربط دبي في البطولة، وسعداء بأن نتقاسم مجد الخيل العربية وتألقها مع غيرنا من الملاك والمرابط من الإمارات والعالم، الفحل «إف إيه إل رشيم» صنع جسراً عالمياً بإنتاج متميز واستطاع أن يحقق أهدافاً سامية في تطوير الخيل العربية ضمن رؤية نبيلة قام عليها مربط دبي».

من جهته أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن البطولة شهدت منافسة عالية، لكنها لم تعل على إنتاج مربط دبي الذي أثبت مجدداً أنه الرقم واحد في الإنجازات الدولية.

وقال المرزوقي: «الفحل المتميز «ف إيه إل رشيم» يعتبر فرصة تاريخية لملاك وعشاق الخيل العربي الأصيل، والاستفادة من إنتاجه صفقة رابحة أكدتها الإنجازات التي تمتعت بها وحققتها مرابط محلية وإقليمية ودولية».