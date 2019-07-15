شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح ينظم حملة لتطعيم العاملين في النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي الرامية إلى الاهتمام ببيئة العمل وصحة ورعاية الموظفين، نفذت إدارة نادي البطائح بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالذيد المرحلة الثانية من تطعيم الموظفين والعاملين بالنادي ضد الأمراض السارية والمعدية مثل التهاب الكبد الوبائي والإنفلونزا «الجرعة الثانية»، وقد شملت أكثر من 50 من الموظفين والعمال، وأشار النادي إلى أن هذا الاهتمام، ينعكس بدوره على تحقيق بيئة آمنة لكافة مرتادي ومنتسبي النادي.

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