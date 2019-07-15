الرميثي: موسم الإنجازات الأجمل لرياضة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد الرميثي أن فريق أبوظبي قد أثبت جدارته بلقب أسياد البحر، لاسيما أنه حقق هذا اللقب وسط منافسة قوية وحضور كبير من المحترفين والأبطال في منافسات الفورمولا2.

وأكد الرميثي أن إنجازات أبوظبي مستمرة في الهطول كالأمطار في بقية الموسم خاصة أنه يحضر ويشارك بقوة في خمس بطولات عالمية وله الريادة في أكثر هذه البطولات بتصدر الترتيب العام حتى الآن في أربع بطولات دولية، وقال: «لايزال أمامنا الكثير ونستطيع أن نقول إن موسم 2019 سيكون موسم الإنجازات الأجمل للرياضة الإماراتية على مستوى البحر خاصة مع ما يقدمه فريق أبوظبي من تميز وتفوق في كل حضور».

وقال الرميثي: «تسيدنا البحر في هذا الموسم في أغلب البطولات، وتمكنا من إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية والأجمل أنها أيضاً المرة الأولى لفريق عربي تحقيق اللقب، خضنا منافسة صعبة وليست سهلة أبداً لكننا تمكنا من تحقيق الإنجاز».