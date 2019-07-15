بني ياس يتعاقد مع الجنوب إفريقي باتوزي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع الجنوب إفريقي اياندا باتوزي «26 عاماً»، قادماً من صفوف نادي كيب تاون سيتي الجنوب الإفريقي، ويلعب باتوزي في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر، وتشكل المهارات العالية للاعب خيارات عديدة للجهاز الفني.

وبدأ اللاعب مسيرته في بلجيكا، حيث تأسس في نادي لوكيرين، كما أنه شارك مع ناديه في كأس الاتحاد الأوروبي، وخلال ١١٣ مباراة تمكن من تسجيل ٢٠ هدفاً وصنع ٢٦ هدفاً.

وأيضاً يمتلك باتوزي خبرة بالمنطقة وبالقارة الآسيوية من خلال لعبه في الموسم الماضي مع نادي الاستقلال الإيراني، وتسجيله ٤ أهداف وصناعته لأربعة، كما تألق معه في في دوري أبطال آسيا من خلال صناعة ثلاثة أهداف. والوافد الجديد هو الأجنبي الثالث للسماوي بدلاً عن ليروي، بينما ينتظر أن يكمل النادي أجانبه بالتعاقد مع الأجنبي الرابع.