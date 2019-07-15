لجنة الإمارات لرياضة الصم للبولينج تختتم تجمعها الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، التجمع الأول لاختيار لاعبي منتخب البولينج بمركز دبي للبولينج للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها بطولة العالم المقامة في تايوان في شهر أغسطس.

وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عن سعادته البالغة بمستويات اللاعبين المقدمة من خلال هذا التجمع والذي جمع نخبة من ألمع لاعبي البولينج لذوي الإعاقة السمعية على مستوى أندية أصحاب الهمم بالدولة، مؤكداً أن سجل إنجازات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية جيد من خلال انتزاعهم الميداليات على المستوى الخليجي والتي أقيمت خلال المواسم الماضية، آملاً أن تكون هذه التجمعات بداية لإنجاز وحصاد جديد على المستوى الدولي.

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وأشار عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إلى أن هذه التجمعات نتاج أنشطة الموسم المحلي للبولينج للموسم 2018-2019 وقال إن لجنة الصم أصرت على إقامة هذه التجمعات لاختيار الصفوة من اللاعبين من خلال معايير وضعتها اللجنة الفنية.

وعن الاستعدادات، قال إن هذه الفترة تسير على ما يرام استعداداً لبطولة العالم لذوي الإعاقة السمعية والمقامة بتايوان أغسطس القادم، وأن الروح التي شهدها من خلال التجمع الأول تبشر بكل خير، فكل اللاعبين أصروا على الوجود والمنافسة لتحقيق الأفضل واختيارهم من ضمن لاعبي منتخب الإمارات وتمثيل الدولة.

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدرب المنتخب الوطني للبولينج لذوي الإعاقة السمعية أن الالتزام والروح المعنوية العالية هي الصفة التي تميزت في التجمع الأول وهذا يختصر نصف المشوار للمدرب في انتقاء اللاعبين المميزين وإدراجهم ضمن قائمة المنتخب، وأشار إلى أن هناك العديد من التجمعات خلال الفترة القادمة لتهيئة اللاعبين وإدخالهم في أجواء البطولة ورفع مستوى اللياقة.