شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر في دبي ستارز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعاون مجمع دبي ستارز الرياضي مع أكاديمية كيدز دي إكس بي وذلك لاستضافة الأنشطة المختلفة للمعسكر الصيفي الذي يتميز بتنوع الأنشطة المقدمة للأطفال من مختلف الأعمار، منها أنشطة ترفيهية كالمسابقات الترفيهية وأنشطة رياضية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والمزيد على ملاعب مجمع دبي ستارز الرياضي الداخلي المصمم لاستضافة وتنظيم البطولات والمسابقات الترفيهية والرياضية لما يتميز به دبي ستارز من ملاعب وصالات رياضية واستوديوهات اللياقة البدنية.

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