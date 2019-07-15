ختام ناجح لدورة أبناء الضباط في شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، عن سعادته البالغة بالنجاحات التي شهدتها دورة الروح الإيجابية لكرة القدم، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وتأتي ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، وأقيمت وفق توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبمتابعة العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة يومية من فاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.

وأضاف: «ما أثلج صدورنا السعادة والابتسامة التي رسمت على وجوه أكثر من 155 مشاركاً بهذه الدورة من أبناء ضباط شرطة دبي، تراوحت أعمارهم ما بين 8 إلى 16 سنة، تعلموا الكثير من فنون الكرة وتنافسوا بروح رياضية لثلاثة أسابيع بملاعب نادي ضباط شرطة دبي».

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وأكد خلال حفل الختام للدورة الذي شهده الرائد عبد الله بن جميع والنقيب سيد عباس وفاطمة بوحجير والمدربين والعديد من المسؤولين وعدد من أولياء الأمور، أن شرطة دبي تحرص على إقامة هذه الدورة سنوياً خلال فصل الصيف، مع الحرص التام على توفير كل متطلبات النجاح لها.

وأشاد النقيب سيد عباس بأهمية الدورات الصيفية لأبناء الضباط والتي شهدت النجاحات بكافة المقاييس، والتي استهدفت احتواء الأبناء في الإجازات الصيفية وإشغال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتكريس الدور الرياضي لهم في إطار تنمية المواهب ورفع مستوى قدراتهم ذهنياً ورياضياً وصحياً.

وشددت فاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي، على أهمية إقامة هذه الدورة سنوياً كاشفة أن المكتسبات العديدة التي يحصدها أبناء الضباط من خلال دورة كرة القدم والتي تشهد إقبالاً متزايداً سنة بعد سنة، وأضافت أن إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، الممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع وفرت جميع الإمكانيات لإنجاحها.