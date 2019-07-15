مولر: كأس «أودي» سيكون حافلاً بالتشويق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلتقي في 30 و31 يوليو/‏ تموز الجاري فرق بايرن ميونيخ وريال مدريد وفنربغشة وتوتنهام هوتسبير على ملعب أليانز أرينا ضمن بطولة كأس أودي السادسة، وهي الفرق التي توجت مجتمعةً بأكثر من 90 لقب بطولة وطنية، وتُوجت بأكثر من 50 لقباً في بطولات الكأس وحققت 18 فوزاً في بطولات الدوري.

وسيشاهد المشجعون أربع مباريات عالية المستوى على مدار يومين، وستقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 30 يوليو حيث يلتقي ريال مدريد مع توتنهام هوتسبير في أولى مباريات البطولة قبل لقاء بايرن وفنربغشة ليلاً، ومن ثم يتنافس الفريقان الخاسران في المباراتين على المركز الثالث في مباراة تقام الأربعاء 31 يوليو، وذلك قبل لقاء الفريقين الفائزين في المباراة النهائية.

من جهته، قال توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ «يشكل كأس أودي إحدى الفعاليات البارزة التي تسبق استعداداتنا للموسم. فهي آخر اختبار حاسم قبل لعب أولى مباريات الموسم الجديد لبطولة كأس الاتحاد الألماني التي تقام بعد أسبوع من بطولة أودي. وبالنسبة للفرق الأخرى، يبدأ الموسم بعد انتهاء البطولة بوقت قصير أيضاً. ومن ثم سيكون المشجعون على موعد مع مباريات استثنائية. وأنا على يقين بأن كأس أودي سيكون حافلاً بالتشويق.

وتابع: «ريال مدريد وفنربغشة وتوتنهام أسماء غنية عن التعريف. أعتقد أن جميع الفرق المشاركة في كأس أودي منذ بداية تنظيمه في عام 2009 فرق مميزة، وهنا تكمن قيمة البطولة. كما أن أعداد الحضور وحماس المشجعين لحضور أربع مباريات رائعة خلال يومين تعكس ذلك أيضاً».