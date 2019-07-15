طموحات كبيرة لنجوم الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النتائج المتميزة التي حققتها في بطولة نور سلطان الكبرى بكازاخستان، يستعد منتخب الإمارات للجوجيتسو لمهمته الوطنية الثانية ضمن الموسم الرياضي الحالي في منغوليا، وغادر المنتخب أمس أولان باتور عاصمة منغوليا للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الرابعة للجوجيتسو.

ويتشكل فريق «صقور الجوجيتسو» من 23 رياضياً من ألمع أبطال الجوجيتسو الرجال والسيدات من خمسة أندية إماراتية للجوجيتسو هي: العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس وفريق 777.

ويعتبر المنتخب الوطني للجوجيتسو الرابع من حيث عدد اللاعبين بين المنتخبات الوطنية المشاركة بعد منغوليا (92 لاعباً)، وتايلاند (59 لاعباً)، وتايبيه الصينية (33 لاعباً).

وفقاً للجنة المنظّمة، فمن المتوقع أن تقدم بطولة آسيا للجوجيتسو في دورتها الرابعة مستويات غير مسبوقة من المنافسة، حيث يشارك في البطولة 349 لاعباً من 21 دولة آسيوية، ما يشير إلى تزايد حضور وشعبية هذه الرياضة في القارّة الصفراء.

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ومن جانبه، قال فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحتل بطولة آسيا للجوجيتسو موقعاً مميزاً ضمن أجندة الرياضة العالمية، كما تمثل تحدياً حقيقياً للاعبي الإمارات الذين يستهدفون من خلالها تحقيق أكبر عدد من الميداليات وهم على أتم الاستعداد الذهني والبدني للذهاب بعيداً في المنافسات».

وقال محمد القبيسي، أحد لاعبي نادي فريق 777: «تمتاز البطولة بأهمية خاصة نظراً لما تضمه من كفاءات من شتى أنحاء آسيا، وقد تدرّبت بجهد قبل المشاركة، وهدفي تحقيق نتائج ممتازة. لقد شارك منتخب الإمارات للجوجيتسو في بطولة سابقة بكازاخستان، واستحق الفوز بعدة ميداليات، ما يمنحنا حافزاً إضافياً لإحراز ميداليات ذهبية في بطولة آسيا».

ويقول سلطان العلي، لاعب المنتخب ونادي الجزيرة: «شاركت في معسكر تدريبي مكثّف بأبوظبي تحضيراً لهذه اللحظة؛ وأنا على أتمّ الاستعداد للمنافسة، أنا فخور بتمثيلي للإمارات في هذه البطولة، وسأتشرّف برفع اسمها عالياً فيما لو نجحت بإحراز نتائج طيّبة».

وقالت حصة الشامسي، إحدى أعضاء نادي العين للجوجيتسو، والتي تشارك في نزالات السيدات: «بذلت كل ما في وسعي للاستعداد للبطولة، وهدفي الفوز بالميدالية الذهبية. من المهم أن نتذكر الأخلاق والروح الرياضية ونحن نحتفي بعام التسامح، وينبغي أن نكون مسرورين بأي نتائج سنحققها».

وقالت مها الهنائي: «واظبت على التدريب مرّتين يوميّاً استعداداً لهذه البطولة، فتمثيل الإمارات هو شرف عظيم لي، وفرصة نادرة لرد الجميل لوطني من خلال تعزيز المكانة العالمية للاعبي الجوجيتسو الإماراتيين».