شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز ينضم إلى فالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل نادي فالنسيا الإسباني لاتفاق مع مواطنه سلتا فيجو لضم مهاجم منتخب أوروجواي ماكسي جوميز في صفقة قياسية. وانضم جوميز البالغ من العمر 22 عاماً إلى فالنسيا حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 140 مليون يورو.

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