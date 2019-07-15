نادي خورفكان يوزع حقائبه الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان الذي تم تشكيله مؤخراً اجتماعه الأول أمس برئاسة سالم محمد راشد النقبي وبحضور جميع الأعضاء لتوزيع الحقائب الإدارية وتحديد المهام، حيث تم انتخاب إبراهيم علي الحمادي نائباً للرئيس، وعمار راشد علاي أميناً للسر العام، فيما تولى فهد بوهندي مهمة رئاسة اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي للنادي، وبدر إبراهيم بن أحمد النقبي المدير المالي، وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية، وسلطان العبيدلي الألعاب الفردية.

وعقب الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى المجلس الرياضي على الثقة الكبيرة .

على خط آخر، أعلنت شركة الكرة عن انضمام الظهير الأيسر عادل سبيل موسى لكشف الفريق الأول عبر توقيع العقد الرسمي بحضور عبدالله عامر الحمادي نائب رئيس الشركة.