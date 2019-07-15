اتحاد كلباء يخوض 5 مباريات ودية في معسكر النمسا

بدأ فريق اتحاد كلباء المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد 2019-2020 وسط أجواء من التفاؤل والحماسة قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي المقرر في النمسا، اعتباراً من 18 يوليو الجاري وحتى التاسع من أغسطس المقبل، وستتخلله خمس مباريات ودية. وقبيل انطلاق التدريب الأول، عقدت شركة الكرة اجتماعاً مصغراً من اللاعبين وجهازهم الفني بحضور علي حسين اللوغاني رئيس مجلس الإدارة ونائبه محمد عبيد اليماحي.وأعرب المدرب الإيطالي فابيو فيفياني عن شكره لأسرة النادي على الثقة والتعاون وتجديد عقده للموسم الثاني على التوالي، مبدياً تفاؤله بروح الحماسة والمسؤولية التي بدأ بها اللاعبون التدريبات، والتي تعد خطوة حقيقية في إحداث طفرة جيدة في المستوى الفني.

وعن التعاقدات الجديدة أكد المدرب فيفياني أنها تمت وفق رؤية فنية لاحتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة.

وحول الأجنبي الرابع الذي لم يعلن عنه حتى الآن، أشار المدرب الإيطالي إلى أن هناك عدّة خيارات وأسماء خاصة وأن الرغبة تتجه إلى التعاقد مع مدافع مميز، ويعد المدافع البرازيلي كايناندور سانتوس لاعب فريق فاسكو دي جاما الأقرب لصفوف الأصفر الكلباوي إلى جانب مدافع إفريقي سيتم قيده في خانة اللاعبين المقيمين.