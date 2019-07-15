يوفنتوس يجهز عرضاً بـ40 مليون يورو لضم إيكاردى

نشرت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، إن يوفنتوس يحضر العرض الأول لجلب إيكاردى من إنتر ميلان، حيث قدم 40 مليون يورو للحصول علي المهاجم الأرجنتيني، وأصبح ماورو إيكاردى خارج صفوف إنتر ميلان بعد استبعاده بشكل ثابت من معسكر النيراتزورى في سويسرا.

وهدد إيكاردى إنتر ميلان بأنه في حال رفض العروض المقدمة له من يوفنتوس فإنه ليس على استعداد لرفض أي عرض آخر بالغصب، وأنه سيبقي مع النادي حاصلا علي الراتب الأعلى في الفريق حتى ينتهى عقده ويرحل مجانا.

ويتبقى في عقد قائد نادي الأنتر ميلان مارو إيكاردي موسمين ، وهو ما يلجأ للضغط علي النيراتزوري للعب بشكل أساسيا، ويذكر أن تقارير صحفية كانت قد ذكرت أن يوفنتوس سيدفع 20 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الشاب مويس كين للحصول علي ماورو إيكاردى.