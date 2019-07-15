نيجريا أمام منتخب الجزائر علي استاد القاهرة في مواجهة من العيار الثقيل

ينتظر منتخب نيجريا منتخب الجزائر في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ليكون لقاء من العيار الثقيل خلال مباريات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

في حين أن يبدء جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من:

في حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

في خط الدفاع: شيدوزي أوازيم، وليام تروست، كينيت أوميرو، أولا أينا.

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في خط الوسط: أحمد موسي، أوجينكارو إيتيبو، ويلفريد نديدي.

في خط الهجوم: أودين إيجالو، صامويل تشوكويز، أليكس أيووبي.

أما منتخب نيجيريا تأهل من دور الـ 16 بعدما أحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حققهم من فوزين على غينيا وبروندي قبل أن يهزم أمام مدغشقر في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

واستطاع منتخب نيجيريا من إخراج الكاميرون “حامل اللقب” من دور الـ 16، قبل أن يهزم جنوب افريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعت بيهما خلال منافسات دور الثمانية.