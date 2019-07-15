الارشيف / اخبار الرياضه

ليفربول يريدون لاعبهم كوتينيو من برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية عن وصول عرض من نادى الإنجليزي، الذي يشارك خلال صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وجاء عرضا لبرشلونة الإسباني من أجل عودة نجمه البرازيلي السابق فيليب كوتينيو، خلال الموسم الجديد.

ونشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بعرض رسمي إلى ، للحصول علي البرازيلي كوتينيو لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 88 مليون استرليني.

Advertisements

وتابع التقرير الإيطالي أن النجم البرازيلي يريد العودة من جديد إلى الريدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، ولكن مسؤولي البارسا لم يغريها عرض النادي الإنجليزي.

ولم ينجح كوتينيو أن يلفت الأنظار بالنادي الإسباني خلال موسم ونصف، شارك مع برشلونة، وأصبح مشواره  مع الفريق غامضا، خاصة مع انضمام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، واقتراب عودة مواطنه من باريس سان جيرمان.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا