ليفربول يريدون لاعبهم كوتينيو من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عن وصول عرض من نادى ليفربول الإنجليزي، الذي يشارك خلال صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وجاء عرضا لبرشلونة الإسباني من أجل عودة نجمه البرازيلي السابق فيليب كوتينيو، خلال الموسم الجديد.

ونشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بعرض رسمي إلى برشلونة، للحصول علي البرازيلي كوتينيو لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 88 مليون استرليني.

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وتابع التقرير الإيطالي أن النجم البرازيلي يريد العودة من جديد إلى الريدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، ولكن مسؤولي البارسا لم يغريها عرض النادي الإنجليزي.

ولم ينجح كوتينيو أن يلفت الأنظار بالنادي الإسباني خلال موسم ونصف، شارك مع برشلونة، وأصبح مشواره مع الفريق غامضا، خاصة مع انضمام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، واقتراب عودة مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان.