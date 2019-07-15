مدرب الهلال يختار 3 أجانب للآسيوية ويستبعد الحوسني

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استقر الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على الثلاثي الأجنبي (الإيطالي سیباستیان جيوفينكو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو)، في القائمة الآسيوية للفريق الأزرق الذي سيخوض مباراتي دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الثلاثي الأجنبي سيكون ضمن القائمة الآسيوية، بالرغم من أن إدارة الهلال تنوي رفع القائمة الأولية بأسماء اللاعبين المحليين فقط في 21 يوليو الجاري، دون أسماء المحترفين الأجانب.

ووفقا للصحيفة فإن المؤشرات المبدئية تتجه إلى أن اختيار المدرب وقع على الوافد الجديد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، على أن يحدد الاسم الأخير في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى أبلغت إدارة الهلال اللاعب ميلوس ديجينيك بالبحث في العروض المقدمة له في إشارة إلى خروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد التعاقد مع قلب الدفاع الكوري جانغ هيون سو.

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كما منحت إدارة نادي الهلال "الضوء الأخضر" للحارس العماني علي الحبسي للبحث عن عروض خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد خروج اللاعب من حسابات الهلاليين للموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن مصادرها أن إدارة الهلال "أعطت الضوء الأخضر للحارس العماني علي الحبسي للبحث عن عروض مناسبة".

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الهلال تفضل التعاقد مع حارس جديد، أو الاعتماد على الحارس المحلي عبدالله المعيوف.

جدير بالذكر أن علي الحبسي البالغ من العمر (37 عاما، انضم للهلال في يوليو عام 2017 بعقد مدته 3 مواسم، وخاض معه 34 مباراة في الدوري السعودي وتوّج معه باللقب الدوري الموسم ما قبل الماضي وكأس السوبر.

