شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: لا يمكن مقارنة رمضان صبحى بمارادونا.. وصالح جمعة عاش فترة سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إنه لا يمكن مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، موضحا:"رمضان صبحي بالنسبة لنا لاعب مهم، ولا يجب أن ننسى أنه ما زال شابًا، دائمًا أسمع أنه يتم مقارنته بمارداونا وهما مختلفين تمامًا.. رمضان عنده إمكانيات كويسة جدا ولكن لسه قدامه كتير أوى حتى يتحسن ويصل إلى أفضل مستوى".

وجاء مارتن لاسارتي عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيس بوك": قائلاً:"صالح جمعة لاعب مميز وكان يعيش فترة سيئة في حياته، لكنه استطاع أن يطور من نفسه وكان صامتًا، وأعد نفسه بدنيًا بشكل جيد، ولديه إحساس مشابه لرمضان، وأعتقد أن هذين اللاعبين سيقدمان لنا أكثر من ذلك بكثير وهؤلاء الشباب هم مستقبل النادى الأهلى.. ومؤخرا برشلونة ضم جريزمان وكان لدى الحظ فى تأهيل جريزمان وأتمنى أعمل دا فى الأهلى إنى أقدر أترك قاعدة للمستقبل".

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يذكر أن جريزمان تدرب تحت قيادة لاسارتى فى ريال سوسيداد، جدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكرًا الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا ومن المقرر أن يستمر حتى الـ16 من يونيو الجاري.