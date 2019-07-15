شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع إمام عاشور وخطوة واحدة تحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى نادى الزمالك، فى الحصول على توقيع إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة والمعار لصفوف حرس الحدود لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بنادى الحرس، إن اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، ويقترب بنسبة 90% من ارتداء قميص الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قام عاشور بتوديع زملائه فى فريق الحرس استعدادًا للرحيل، مشيرًا إلى أن نادى بيراميدز يصارع الزمالك على الصفقة.

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فى الوقت ذاته، كشف مصدر بنادى غزل المحلة، إنهم لم يتلقوا أى عرض رسمى سواء من الزمالك أو بيراميدز لضم إمام عاشور فى الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا إنه فى حالة وصول عرض مناسب سيتم الموافقة على رحيله.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة المحلة على بيع اللاعب سواء للزمالك أو لأى ناد آخر سيكون على الفريق الذى حصل على خدمات إمام عاشور أن يدخل فى مفاوضات جديدة مع الحرس للتفاوض حول الموسم المتبقى للاعب فى عقد استعارته من المحلة.