شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أرشح المعلم لتدريب منتخب مصر.. وعواد فى الزمالك بنسبة 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه يرشح حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى لتولى مهمة قيادة الفراعنة مجددا خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب توديع مصر لأمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إنه حضور 70 أو 80 ألف في المدرجات فى نهائى البطولة الأفريقية بين السنغال والجزائر يوم الجمعة المقبلة.

كما قال منصور إن مصر تمتلك مدربين جيدين مثل إيهاب جلال وحسام البدري وإنه مع المدير الفني الوطني، قائلا: "جربنا المدرب الذي يتقاضى بالدولار وكانوا فاشلين سوء مع المنتخب أو جروس مع الزمالك.. والزمالك إن شاء الله سيكون بطل الدورى، الذى يحب نادي الزمالك يدعم خالد جلال"، فيما أوضح منصور إنه تلقى 3 عروض لكي يقوموا ببناء الاستاد وفرع النادي في 6 أكتوبر بدون دفع أي أموال وهذه العقود بالمليارات، وعرضنا هذا على وزارة الشباب والرياضة لكي يختاروا أفضل عرض.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بشأن محمد عواد حارس الإسماعيلى الذى يتفاوض الزمالك حول ضمه من الدراويش قائلا:"في انتظار عودة المهندس إبراهيم عثمان من ألمانيا، أمس قولت 85% عواد في الزمالك اليوم أقول بنسبة 95%، الإسماعيلي كان مصنع للنجوم المنتقلين إلى الأهلي أما نحن فى الزمالك يتحدثون عن أننا أبناء عم وعندما نطرق الباب من أجل التعاقد مع لاعب من صفوف الدراويش فنجد تعنتا ضدنا ولا أعلم كيف يحدث ذلك".