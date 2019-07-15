شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"تايم سبورت": الجزائر لديها لاعبين ومدير فنى متوافقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو المنتخب الجزائرى والمدير الفنى على وفاق تام، حيث يتم وضع خطة ويقوم اللاعبين بتنفيذها بكل قوى و حماس.

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أن الروح العالية والعزيمة التى تواجدت بلاعبى المنتخب الجزائرى خلال مباراة نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا أمام نيجيريا سر الصعود للمباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية .

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وقاد النجم الجزائري رياض محرز منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ، بالفوز 2-1 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، فى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.